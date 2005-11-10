Le quattro stagioni di D'Amico all'Atalanta: gli acquisti più costosi e le cessioni più ricche
Tony D'Amico lascia l'Atalanta, chiudendo così un percorso professionale di 4 anni, iniziato nell'estate del 2022 e passato attraverso un momento indimenticabile come la conquista dell'Europa League nel 2024.
Nel percorso atalantino di D'Amico, che è stato di fatto il DS della Dea con la maggior possibilità di manovra economica data da una situazione molto florida, ci sono stati anche acquisti e cessioni degni di nota. Di seguito i principali cinque per ogni stagione.
2022/23
Acquisti
Ederson dalla Salernitana per 22,9 milioni di euro
Jeremie Boga dal Sassuolo per 22 milioni di euro
Merih Demiral dalla Juventus per 21 milioni di euro
Rasmus Hojlund dallo Sturm Graz per 21 milioni di euro
Ademola Lookman dal Lipsia per 16,1 milioni di euro
Cessioni
Cristian Romero al Tottenham per 53,8 milioni di euro
Robin Gosens all'Inter per 27,4 milioni di euro
Andrea Colpani al Monza per 11 milioni di euro
Remo Freuler al Nottingham Forest per 8,3 milioni di euro
Matteo Lovato alla Salernitana per 7 milioni di euro
2023/24
Acquisti
El Bilal Toure dall'Almeria per 30,2 milioni di euro
Gianluca Scamacca dal West Ham per 28 milioni di euro
Isak Hien dall'Hellas Verona per 8,9 milioni di euro
Mitchel Bakker dal Bayer Leverkusen per 8,8 milioni di euro
Charles De Ketelaere in prestito oneroso per 3 milioni di euro
Cessioni
Rasmus Hojlund al Manchester United per 79,8 milioni di euro
Jeremie Boga al Nizza per 17,5 milioni di euro
Merih Demiral all'Al Ahli per 17 milioni di euro
Joakim Maehle al Wolfsburg per 12,5 milioni di euro
Matteo Pessina al Monza per 12 milioni di euro
2024/25
Acquisti
Mateo Retegui al Genoa per 24,5 milioni di euro
Raoul Bellanova al Torino per 24,2 milioni di euro
Charles De Ketelaere per 23,7 milioni di euro (riscatto)
Daniel Maldini dal Monza per 13 milioni di euro
Ben Godfrey dall'Everton per 12,5 milioni di euro
Cessioni
Teun Koopmeiners alla Juventus per 58,4 milioni di euro
Caleb Okoli al Leicester per 14 milioni di euro
Aleksey Miranchuk all'Atlanta per 11,8 milioni di euro
Nicolò Cambiaghi al Bologna per 11 milioni di euro
Duvan Zapata al Torino per 8,6 milioni di euro
2025/26
Acquisti
Nikola Krstovic dal Lecce per 25 milioni di euro
Giacomo Raspadori dall'Atletico Madrid per 22 milioni di euro
Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen per 19,3 milioni di euro
Kamaldeen Sulemana dal Southampton per 17,5 milioni di euro
Nicola Zalewski dall'Inter per 17,5 milioni di euro
Cessioni
Mateo Retegui all'Al Qadsiah per 61,8 milioni di euro
Ademola Lookman all'Atletico Madrid per 35 milioni di euro
Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid per 17 milioni di euro
Roberto Piccoli al Cagliari per 12,5 milioni di euro (riscatto)
Michel Adopo al Cagliari per 3,8 milioni di euro (riscatto)