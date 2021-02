Le probabili formazioni di Barcellona-PSG: Neymar il grande assente, Mbappé sfida Messi

Un big match da non perdere. Barcellona e Paris Saint-Germain aprono il tabellone degli ottavi di finale di Champions League: i catalani vogliono cancellare la pesante sconfitta contro il Bayern Monaco dello scorso anno (8-2 il risultato finale ai quarti) e giocarsi la possibilità di vincere la competizione dopo sei anni di astinenza. I parigini sono arrivati in finale, ma col nuovo corso intrapreso da Pochettino vogliono riconfermarsi ai vertici europei dopo aver vinto praticamente tutto in patria. Il grande assente della serata è Neymar, il brasiliano sarà costretto a saltare nuovamente gli ottavi per via di un problema muscolare.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - Sette vittorie consecutive in campionato per i catalani, in terza posizione. Al momento l'Atletico Madrid sembra difficilmente raggiungibile, dunque la Champions League diventa l'obiettivo primario della compagine azulgrana. Dopo il terremoto scatenato dal caso Messi e i guai finanziari, Koeman cercherà di approdare almeno ai quarti di finale: il dubbio più grande resta la presenza di Piqué dal primo minuto, anche se il centrale iberico rientra nella lista dei convocati. Da giovedì si allena col gruppo e sta provando a forzare i tempi di recupero dopo il lungo infortunio, oggi verranno valutate meglio le condizioni: in caso di forfait dell'ultimo minuto spazio a Lenglet e a uno tra Mingueza e Umtiti. Per il resto la formazione è praticamente fatta: Ter Stegen in porta, Dest e Jordi Alba sulle corsie esterne. In cabina di regia spazio a Busquets con Pedri e De Jong a supporto. Messi unica punta con Dembélé e Griezmann a completare il pacchetto offensivo.

COME ARRIVA IL PSG - La squadra di Pochettino è a un punto dal Lille, primo in classifica in Ligue 1. Dopo la finale conquistata lo scorso anno Mbappé e compagni vogliono riconfermarsi tra i primi d'Europa, ma l'ostacolo sarà comunque complicato. Inoltre l'ex tecnico del Tottenham dovrà fare a meno di due elementi fondamentali, ovvero Neymar e Di Maria. Il brasiliano sarà costretto a uno stop di quattro settimane, dunque l'allenatore argentino dovrà ridisegnare l'assetto tattico in una gara chiave per poter proseguire in Champions. In attacco le scelte sono quasi obbligate, con Icardi prima punta e Mbappé sulla sinistra, mentre sulla fascia opposta Sarabia al momento è favorito su Kean. In mezzo al campo spazio a Gueye, Verratti e Paredes, mentre davanti a Keylor Navas si piazzeranno Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa.