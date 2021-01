Le probabili formazioni di Milan-Torino: c'è Leao, Ibrahimovic dalla panchina

Milan e Torino tornano ad affrontarsi a distanza di appena 72 ore dall'ultima sfida di campionato: sempre nel palcoscenico di "San Siro" come già accaduto sabato, rossoneri e granata si contenderanno questa volta l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia contro la vincente di Fiorentina-Inter. Dirigerà l'incontro il sig. Paolo Valeri di Roma 2.

COME ARRIVA IL MILAN - Stefano Pioli cambierà gran parte degli uomini rispetto alla partita di Serie A vinta 2-0 con le reti di Leao e Kessié. Sarà comunque confermato il 4-2-3-1: Tatarusanu prenderà il posto di Donnarumma tra i pali, al centro della difesa potrebbe giocare dal 1' Musacchio assieme a Romagnoli con Kalulu e Dalot sulle corsie esterne (panchina per Theo Hernandez). In mezzo al campo confermato Kessié, al cui fianco dovrebbe agire Calabria invece di un Tonali non in perfette condizioni fisiche: Castillejo, Brahim Diaz e Hauge comporranno il tridente alle spalle dell'unica punta Leao. Zlatan Ibrahimovic figurerà nuovamente tra i convocati e con tutta probabilità troverà minutaggio nel corso del secondo tempo.

COME ARRIVA IL TORINO - Terzultima in campionato, la selezione piemontese vorrà provare a ritagliarsi una soddisfazione in Coppa Italia per "dimenticare" la brutta parentesi di sabato scorso. Marco Giampaolo continuerà a puntare, come da tradizione, sul 3-5-2: staffetta in porta con Milinkovic-Savic a rimpiazzare Sirigu, Izzo confermato nei tre di difesa con Nkoulou e il giovane Buongiorno (classe '99). Sulla corsia di destra potrebbe partire titolare Vojvoda, con il promettente Singo tenuto a riposo, mentre sul versante opposto ci sarà Murru: il regista sarà Rincon con Meité e Baselli ai suoi lati. In attacco, vista l'indisponibilità last-minute di Bonazzoli, possibili straordinari per Belotti: il "Gallo" sarà supportato da Zaza.