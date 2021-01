Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio: Caicedo in dubbio, davanti Correa-Immobile

A pochi giorni dalla fine del mercato le squadre di Serie A sono costrette a tornare a pensare al campo, alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Mentre impazzano le ultime trattative, le venti formazioni devono pensare a fare punti sul campo prima del gran finale di lunedì, che consegnerà ai tecnici le rose con cui convivranno fino al termine della stagione. Di seguito le ultime dai campi di Atalanta-Lazio raccolte dai nostri inviati:

Atalanta-Lazio - Domenica, ore 20.45, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Atalana 36 punti, Lazio 34 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'ATALANTA - Emergenza sugli esterni per mister Gasperini. Hateboer si è fermato a causa di un problema al quinto metatarso mentre Gosens sarà assente per via della squalifica. Maehle e Ruggeri restano le uniche due alternative, anche se non è escluso un avanzamento di Toloi sulla destra con il danese a sinistra. In difesa spazio al brasiliano con Romero e Djimsiti a completare il reparto davanti a Gollini, in mezzo al campo torna la coppia centrale formata da De Roon e Freuler. Pessina ritorna sulla trequarti con Ilicic e Zapata in attacco. Muriel, almeno per il momento, partirà dalla panchina.