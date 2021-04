Le probabili formazioni di Bayern Monaco-PSG: Choupo-Moting al posto di Lewa, c'è Kean

Duecentoventisette giorni dopo tornano ad affrontarsi Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, dalla finale della scorsa Champions League giocata lo scorso 23 agosto a Lisbona, decisa da una rete di Kingsley Coman. Quasi otto mesi dopo, tornano in campo una contro l'altra per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League, in programma a Monaco di Baviera questa sera, con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00. Ad arbitrare la contesa ci sarà lo spagnolo Mateu Lahoz, con una squadra tutta iberica con Hernandez al VAR e De Burgos come AVAR. Tantissime assenze nelle due squadre, per questi primi novanta minuti, ma lo spettacolo è assicurato.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Messo in ghiaccio il campionato, con la vittoria di sabato contro il Lipsia, il Bayern arriva con una pesantissima assenza alla prima partita di questi quarti, orfano del suo attaccante più forte, Roberto Lewandowski, infortunatosi in nazionale e che potrebbe saltare anche la gara di ritorno del Parco dei Principi. Hansi Flick deve anche fare i conti con la positività al Covid, emersa ieri, di Serge Gnabry, che non potrà prendere parte alla sfida di oggi. Il tecnico tedesco dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Neuer in porta, Pavard e Davies esterni di difesa con Alaba centrale mancino e Sule centrale destro. A centrocampo Kimmich e Goretzka dovrebbero formare la cerniera centrale, con Muller sulla trequarti in mezzo a Sané e Coman esterni, alle spalle dell'ex Choupo-Moting.

COME ARRIVA IL PARIS SAINT-GERMAIN - Se il Bayern non sorride per le assenze, anche il Paris si dispera per i tantissimi forfait obbligati per la sfida di andata in terra tedesca. Mauricio Pochettino, infatti, deve fare a meno di Bernat, Paredes, Icardi, Kurzawa e degli italiani Florenzi e Verratti, positivi al Covid. Il tecnico argentino, dopo il ko di sabato contro il Lille che ha incrinato i piani in Ligue 1, dovrebbe rispondere con un modulo speculare a quello del collega tedesco, che vedrà Navas in porta, linea a quattro con Kehrer, Marquinhos, Kimpembe e Diallo in difesa, Gueye ed Herrera a centrocampo e tridente d'attacco formato da Di Maria, Neymar e Mbappe, ad agire alle spalle dell'unica punta Kean.