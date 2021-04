Le probabili formazioni di Cagliari-Parma: D'Aversa pensa al doppio centravanti

La Serie A si riprende la scena dopo l'infrasettimanale dedicato alle coppe europee, che ha regalato la grande soddisfazione di una squadra italiana in semifinale, seppur di Europa League, e il grande spettacolo delle big internazionali che si sono sfidate nei quarti di finale a suon di gol. È tempo di ripensare a lotta Europa e salvezza per quanto riguarda il campionato italiano, che nel weekend vivranno incroci assolutamente decisivi. Di seguito le ultime su Cagliari-Parma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Parma - Sabato, ore 20.45, Sardegna Arena

▪ Arbitra Paolo Valeri della sezione di Roma

▪ Classifica: Cagliari 22 punti, Parma 20 punti

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Partita decisiva in casa Cagliari in chiave salvezza: alla Sardegna Arena arriva il Parma, con Semplici punterà ancora sul 3-5-2. Confermati Vicario tra i pali e Carboni in difesa, insieme a Godin e Rugani, con Walukiewicz ancora fuori causa. Sugli esterni spazio ancora a Nandez e Lykogiannis, con il duo formato da Marin e Duncan ai lati di Nainggolan a fare il da play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti, stavolta favorito su Simeone.

COME ARRIVA IL PARMA - La lista dei convocati ha restituito a mister Roberto D’Aversa il talentino Valentin Mihaila, ai box contro il Milan, ma che difficilmente potrà partire dall’inizio. D’Aversa valuta l’esperimento dei due centravanti dall’inizio, con Cornelius al fianco di Pellè e con Dennis Man a ronzargli attorno, con Gervinho inizialmente in panchina. A centrocampo, senza l’infortunato Hernani, dovrebbe toccare dunque a Kucka con Brugman e Kurtic, ma lo slovacco potrebbe partire nel tridente in caso di classico 4-3-3, con a quel punto Grassi che subentrerebbe nel trio di centrocampisti. Meno dubbi in difesa, dove Pezzella e Busi sono sicuri di una maglia da titolare, al fianco della coppia di centrali Bani e Osorio davanti a Sepe.