Le probabili formazioni di Crotone-Roma: Dzeko lascia il posto a Borja Mayoral

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito le indicazioni di formazione di Crotone-Roma, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Crotone-Roma - Mercoledì, ore 15.00, allo Stadio Scida

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Crotone 9 punti, Roma 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CROTONE - Rispetto alla gara con l’Inter potrebbe cambiare qualcosa soprattutto in difesa Giovanni Stroppa. Al centro dovrebbe tornare Golemic, con Magallan e Cuomo rispettivamente a destra e sinistra; conferma in cabina di regia per Zanellato, che sarà sostenuto da Molina e uno tra Henrique e Vulic, con il primo favorito nel ballottaggio. Sugli esterni Reca a sinistra e Pedro Pereira a destra. Un dubbio riguarda anche l’attacco, dopo due turni consecutivi in panchina Stroppa sembra intenzionato a riproporre dal primo minuto Simy al fianco di Messias, con Riviere destinato alla panchina e pronto a subentrare.

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca schiererà nuovamente Pau Lopez in porta, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe confermare Bruno Peres viste le defezioni di Spinazzola e Calafiori. In difesa potrebbe esserci spazio per Kumbulla, che potrebbe far rifiatare uno tra Smalling e Ibanez. Sulla destra Karsdorp è ormai una certezza. A centrocampo Cristante al posto di Villar ad affiancare Veretout, mentre davanti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan. Risentimento per Dzeko, che può dunque lasciare spazio a Mayoral pronto a partire dall’inizio.