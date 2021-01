Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari: Duncan subito titolare in mezzo

▪ Genoa-Cagliari - Domenica 24 gennaio, ore 15.00

▪ Arbitro: Di Bello

▪ Classifica: Genoa 15 punti, Cagliari 14 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL GENOA - Il Genoa vuole proseguire nella sua corsa. Contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco, Davide Ballardini dovrebbe confermare Radovanovic al centro della difesa con Masiello e Criscito a completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Perin. A centrocampo ci sarà Badelj mentre sul centro-destra dovrebbe essere confermato Strootman con Zajc ad agire invece sul centro-sinistra. Sulle corsie laterali ci saranno Zappacosta e Czyborra mentre in attacco Destro sembra favorito su Scamacca per una maglia dal primo minuto al fianco di Shomurodov.