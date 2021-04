Le probabili formazioni di Genoa-Spezia: Nzola pronto a tornare dal 1'

Esaurito, nel giro di un paio di giorni, il progetto Superlega europea, per le squadre italiane, big o meno, è tempo di pensare al campionato, in particolare ad una lotta per le zone europee che si è scaldata notevolmente dopo i risultati dell'infrasettimanale. Discorso che vale anche per il lotto retrocessione dopo la risalita del Cagliari. Di seguito le ultime su Genoa-Spezia, raccolte dai nostri inviati:

▪ Genoa-Spezia - Sabato 24 aprile, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo

▪ Classifica: Spezia 33 punti, Genoa 33 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL GENOA - Un’assenza nel pacchetto arretrato per Davide Ballardini. Il tecnico rossoblu non avrà a disposizione per il match contro lo Spezia Ivan Radovanovic. Il centrocampista, ormai trasformato in difensore centrale, è stato ammonito contro il Benevento e, poiché diffidato, è entrato in squalifica. Al suo posto potrebbe essere schierato Zapata ma non è escluso un impiego di Goldaniga o Masiello con Criscito a completare la retroguardia e Biraschi e Zappacosta ad agire sugli esterni. A centrocampo intoccabili Badelj e Strootman mentre il terzo potrebbe essere uno fra Zajc, Rovella e Behrami. In attacco invece spazio a Destro con Pandev che potrebbe essere riproposto dal primo minuto.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Dopo il pareggio casalingo contro l’Inter, lo Spezia si prepara all’insidiosa trasferta di Genova contro i rossoblu di Davide Ballardini. In difesa davanti a Provedel potrebbe tornare a disposizione. Il difensore croato però non è al top e al suo posto, al fianco di Ismajli, potrebbe essere riproposto Terzi con Ferrer a destra e Marchizza a sinistra. In cabina di regia dovrebbe esserci Matteo Ricci con Maggiore da una parte e Pobega dall’altra. In attacco c’è il ballottaggio Piccoli-Nzola con il secondo che potrebbe essere favorito mentre sulle fasce Farias e Verde si giocano un posto sulla destra mentre a sinistra dovrebbe ritornare Gyasi.