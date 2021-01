Le probabili formazioni di Inter-Juventus: super sfida Lukaku-Cristiano Ronaldo

▪ Inter-Juventus - Domenica, ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Daniele Doveri, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Inter 37 punti, Juventus 33 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'INTER - Allarme rientrato per Sensi e Darmian: per entrambi non ci sono lesioni o particolari problemi, stanno bene e saranno a disposizione di Conte. Il tecnico nerazzurro non si discosterà dal suo undici tipo: torna la difesa titolare, a destra Hakimi si riprende il posto con Young che trasloca sulla corsia opposta, in attacco riecco Lukaku che non ha ancora segnato ai campioni d'Italia e al suo fianco Lautaro Martinez. Vidal

affianca Brozovic e Barella, mentre Eriksen torna in panchina.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Pirlo recupera Chiesa e McKennie anche se non ancora al massimo della condizione ma non Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt ancora positivi al coronavirus e Dybala che ne avrà fino a fine gennaio. Davanti a Szczesny spazio a Danilo e Frabotta sugli esterni con Bonucci e uno fra Chiellini, avanti dopo le ottime risposte in Coppa Italia, e Demiral. Parte titolare Chiesa sull’out destro con Ramsey sul versante opposto, a completare il rapporto la cerniera composta da Bentancur e Rabiot, favorito su McKennie. In attacco confermato Morata dopo il gol in Coppa Italia con Cristiano Ronaldo al suo fianco.