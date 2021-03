Le probabili formazioni di Manchester United-Milan: Tomori dal 1', Solskjaer con Matic

vedi letture

Fischio d'inizio alle 18.55. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Di seguito le probabili formazioni di Manchester United-Milan, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma stasera a Old Trafford alle 18.55.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - Ole Gunnar Solskjaer dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto alla formazione che ha superato il City domenica scorsa. In porta ci sarà Henderson mentre in difesa al fianco di Maguire ci potrebbe essere Baily con Wan-Bissaka e Telles a completare il reparto. A centrocampo tornerà Matic al fianco di Fred con Greenwood che dovrebbe essere il terminale offensivo supportato alle spalle di James, Bruno Fernandes e Martial.

COME ARRIVA IL MILAN - Mister Stefano Pioli non avrà a disposizione Alessio Romagnoli, nonostante sia stato convocato per Manchester. Al suo posto al centro della difesa ci sarà Tomori al fianco di Kjaer. Sulle corsie laterali, davanti alla porta di Gigio Donnarumma, spazio a Calabria sulla destra e Dalot a sinistra. A centrocampo spazio a Kessie e con Meite mentre in attacco non ci sarà Rebic. Il croato non è stato arruolato per la trasferta: al suo posto ci sarà Krunic insieme a Brahim Diaz e Saelmaekers alle spalle di Leao.