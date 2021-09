Le probabili formazioni di Milan-Lazio: Immobile guida l'attacco, dubbio in mezzo

Archiviata la prima sosta per le Nazionali, per le venti squadre di Serie A è tempo di pensare al terzo turno di campionato, che inevitabilmente verrà molto condizionato dalle chiamate intenzionali. I sudamericani, in particolare, arriveranno in Italia a poche ore dalle prime gare, rendendo ulteriormente difficili le scelte dei tecnici di massima divisione, così come il lavoro di chi prova a intuirne le scelte. Di seguito tutte le probabili formazioni di Milan-Lazio, raccolte dai nostri inviati:

▪ Milan-Lazio - Domenica 12 settembre, ore 18.00, stadio Meazza

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Milan 6 punti, Lazio 4 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL MILAN - Recuperi pesanti per Pioli, che nella sosta ha però sì Giroud (ancora positivo al Covid-19), ma ha potuto sfruttare i tanti allenamenti per collaudare i meccanismi del suo undici, che vedrà il rientro da titolari di Kessié e Ibrahimovic, quest'ultimo in vantaggio su Rebic nel ballottaggio davanti. Alle sue spalle Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, mentre a centrocampo Tonali è davanti a Bennacer dopo le buone prove con l'Under 21. Quartetto di difesa 'tipo' davanti a Maignan, con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez a difendere la porta rossonera.

COME ARRIVA LA LAZIO - Non ci sono dubbi sull’impiego di Ciro Immobile contro il Milan. Rientrato affaticato dalla Nazionale, sarà regolarmente in attacco nel tridente con Pedro e Felipe Anderson. A centrocampo ballottaggio Luis Alberto-Akpa Akpro, con lo spagnolo super favorito, mentre Leiva e Milinkovic completeranno il reparto. In difesa, davanti Reina, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Lazzari, infortunatosi con lo Spezia, può recuperare per la panchina.