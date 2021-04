Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo: quattro ko, tantissimi dubbi per Pioli

Ultimo turno infrasettimanale dell'anno per la Serie A, in una settimana che forzatamente dirà moltissimo sulla classifica finale del campionato italiano: dopo la bomba relativa alla Superlega, per qualche ora si torna a pensare al campo e alla massima divisione italiana, ma inevitabilmente gli strascichi non mancheranno. Di seguito le ultime su Milan-Sassuolo, raccolte dai nostri inviati:

▪ Milan-Sassuolo - Mercoledì 21 aprile ore 18.30, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

▪ Classifica: Milan 66 punti, Sassuolo 46 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL MILAN - Sono quattro i giocatori a rischio per la partita contro il Sassuolo. Ibrahimovic e Bennacer hanno problemi e non partiranno dall'inizio, mentre domani mattina Pioli proverà a recuperare Calhanoglu e Hernandez. A centrocampo potrebbe rientrare Meité. In difesa ancora assente Romagnoli ma si rivede Calabria dopo un mese di infortunio. Sicuri del posto i soliti Kessié e Rebic, mentre in difesa dovrebbe esserci il rientro di Calabria dal primo minuto.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi ritrova tutti i suoi uomini ad eccezione di Caputo e Romagna. Nel 4-2-3-1 neroverde davanti a Consigli, potrebbe esserci spazio per Toljan e Kyriakopoulos sulle corsie laterali, con Ferrari sicuro di una maglia al centro e Marlon che potrebbe far rifiatare Chiriches. In mezzo al campo l'ex Locatelli dovrebbe essere affiancato da Obiang. In avanti Berardi dal 1' minuto con Djuricic in vantaggio su Traorè e Boga, con Raspadori o Defrel nel ruolo di prima punta.