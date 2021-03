Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Italia U21: Cutrone-Scamacca in attacco

Inizia ufficialmente oggi la missione Europeo Under 21 per l'Italia di Nicolato. Gli Azzurrini scenderanno in campo alle 18 contro la Repubblica Ceca a Celje, in Slovenia, per il primo turno della fase a gironi. L'inedito format di questa edizione prevede quattro raggruppamenti, ciascuno composto da quattro squadre: le prime due classificate avranno accesso diretto alla fase a eliminazione del torneo, che si svolgerà tra il trentun maggio e il sei giugno prossimi. Un appuntamento fondamentale per l'Italia, che condivide con la Spagna lo scettro di nazionale più titolata con cinque trofei in bacheca. Proprio la selezione guidata da Luis de la Fuente, campione in carica e tra le maggiori favorite per la vittoria finale, affronterà la Slovenia nell'altra gara del girone.

COME ARRIVA LA REPUBBLICA CECA - Negativi i tamponi cui si è sottoposto l'intero gruppo squadra prima della partenza per la Slovenia: Karel Krejci avrà dunque tutti a disposizione per la sfida agli azzurri. L'assetto tattico di partenza dovrebbe prevedere una difesa a tre, con Chalus, Ladislav Krejci (solo omonimo dell'ex Bologna) e Plechaty a protezione della porta di Jedlicka. Nella folta mediana potrebbero essere Holik e Granecny a presidiare le corsie, a sigillo di Havelka e Janosek, favoriti per duettare in cabina di regia. Bucha si candida invece per agire qualche metro più avanti, da trait d'union, alle spalle della coppia d'attacco formata da Lingr e Sasinka.

COME ARRIVA L'ITALIA - È un'Under 21 monca di molti dei suoi migliori interpreti quella che scenderà in campo questa sera, ma pur sempre competitiva e pronta ad onorare l'impegno. Accanto a Delprato e Gabbia dovrebbe trovare posto Matteo Lovato, favorito per completare la cerniera difensiva davanti a Carnesecchi. Zappa e Sala partono in pole rispetto a Bellanova e Frabotta per le fasce, Pobega e Frattesi dovrebbero invece fare da scudieri al milanista Tonali. Pochi dubbi per l'attacco, dove dialogheranno (salvo sorprese) Patrick Cutrone e Gianluca Scamacca.

Ecco dunque le probabili formazioni del match:

REPUBBLICA CECA U21 (3-4-1-2): Jedlicka; Chalus, Krejci, Plechaty; Holik, Havelka, Janosek, Granecny; Bucha; Lingr, Sasinka. Allenatore: Karel Krejci.

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Lovato; Zappa, Pobega, Tonali, Frattesi, Sala; Cutrone, Scamacca. Allenatore: Paolo Nicolato.