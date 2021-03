Le probabili formazioni di Spagna-Italia U21: Rovella e Ranieri possibili novità dal 1'

Fischio d’inizio alle 21.00: live, cronaca e pagelle su TMW.

Prosegue l’Europeo Under 21 per l’Italia, ponendo di fronte ai ragazzi di Nicolato l’avversario più temibile del girone. Gli azzurrini dovranno infatti affrontare la Spagna, in una partita che può risultare decisiva per il passaggio del turno. Dopo il mezzo passo falso con la Repubblica Ceca, l’Italia non può più concedersi altri errori se vuole giocarsi fino in fondo le sue chances di qualificazione alla seconda fase dell’Europeo in programma al termine della stagione. Un match quindi decisamente da seguire, in programma questa era alle ore 21.00. Appuntamento allo stadio Ljudski vrt di Marbor, dirige la sfida il Sig. Harm Osmers.

COME ARRIVA LA SPAGNA – Battere l’Italia, assicurarsi il passaggio del turno con una giornata d’anticipo e pensare già ad una seconda fase in cui ci sarà da difendere il titolo europeo conquistato due anni fa. La Spagna arriva nel migliore dei modi alla sfida contro gli azzurri, forte del 3-0 con cui ha liquidato la Slovenia all’esordio. Una vittoria maturata con tre gol nella ripresa, che ha confermato le qualità mentali oltre che tecniche degli iberici. Sul piano tattico il 4-3-3 di De la Fuente non dovrebbe presentare grossi cambiamenti, con Abel Ruiz a dirigere un attacco completato da Brahim Diaz e Cucurella.

COME ARRIVA L’ITALIA – Superare un esame di università con lo spirito di matricole spensierate. Il ct azzurro Paolo Nicolato presenta così la sfida contro la Spagna, cercando alleviare nei suoi ragazzi quella tensione che contro la Repubblica Ceca si è rivelata fatale. Tra i troppi errori sotto porta e le due espulsioni, gli azzurri hanno mancato una vittoria che poteva dare fin dall’inizio un tono diverso al loro girone. Contro le furie rosse non sarà facile, sia per le loro indubbie qualità che per le assenze per squalifica di Marchizza e Tonali. Due pedine importanti, che Nicolato dovrebbe sostituire rispettivamente con Ranieri e Rovella. Possibili altre novità nel 3-5-2 azzurro, con Lovato e Frabotta che potrebbero prendere il posto di Gabbia e Sala.

Ecco dunque le probabili formazioni del match:

SPAGNA U21 (4-3-3): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Puado, Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Ruiz, Cucurella. Allenatore: De la Fuente.

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Lovato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Rovella, Maggiore, Frabotta; Cutrone, Scamacca. Allenatore: Nicolato.