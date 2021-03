Le probabili formazioni di Spezia-Benevento: Inzaghi deve inventarsi la difesa

vedi letture

Di seguito le ultime su Spezia-Benevento dai nostri inviati:

▪ Spezia-Benevento - Sabato, ore 15.00, stadio Alberto Picco

▪ Arbitra Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Spezia 25 punti, Benevento 25 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LO SPEZIA - Scontro salvezza importante per la formazione di Vincenzo Italiano che per il match contro il Benevento non avrà a disposizione Ivan Provedel, fermato dal Covid. Al suo posto fra i pali tornerà Zoet mentre in difesa si dovrebbero rivedere Bastoni a sinistra e Ismajli al centro al fianco di Erlic mentre Vignali sarà l’esterno destro. A centrocampo ci sarà Ricci con uno fra Estevez e Leo Sena sul centro-destra e Maggiore sul centro-sinistra. In attacco dovrebbe giocare dal primo minuto ancora Gyasi mentre Agudelo può insidiare sia Verde che Nzola per una maglia da titolare.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Nonostante il rientro di Barba, Inzaghi dovrà optare per un quartetto difensivo non inedito, ma comunque adattato, dal momento che Letizia è nuovamente fermo ai box e Depaoli rischia seriamente di non essere convocato a causa di un problema muscolare. Se si considera che Foulon non sta attraversando un grande momento e che la difesa a tre costringerebbe l’allenatore a stravolgere completamente un assetto che, fino a poche settimane fa, comunque funzionava, è facile ipotizzare l’arretramento di Improta come esterno basso, con Barba sull’out opposto e il tandem Glik-Caldirola al centro. In mediana Schiattarella, Hetemaj e Ionita sono le certezze, cambia la coppia dietro Lapadula: Caprari e Viola scalzano Sau e Insigne.