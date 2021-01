Le probabili formazioni di Verona-Napoli: Osimhen torna tra i convocati, Tameze rientra

vedi letture

▪ Hellas Verona-Napoli - Domenica 24 gennaio, ore 15.00

▪ Arbitro: Fabbri

▪ Classifica: Hellas Verona 27 punti, Napoli 34 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - In attesa che venga sciolto il nodo sulle condizioni di Ceccherini, Dawidowicz, Gunter e Magnani partono in pole per guidare la difesa davanti a Marco Silvestri. Tameze è recuperato ("siamo stati bravi a non rischiarlo la scorsa settimana", ha detto in conferenza Juric) e si candida per una maglia in mediana al fianco di Ivan Ilic. Dimarco favorito su Lazovic per la catena di sinistra, ma il ballottaggio è apertissimo. A destra andrà invece certamente Faraoni. Kalinic più di Di Carmine per il ruolo di prima punta: alle spalle di uno dei due toccherà ancora a Barak e Zaccagni duettare sulla trequarti.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Eliminare le scorie del ko in Supercoppa e ripartire: questo l’imperativo di Rino Gattuso in vista della trasferta di Verona. Per il match con l’Hellas il Napoli dovrà fare a meno di Fabiàn, ancora positivo al Covid. Non si annunciano grandi rivoluzioni in casa azzurra, con Meret che dovrebbe tornare tra i pali a guidare la difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj (favorito su Mario Rui). In mediana conferma per il tandem Demme-Bakayoko, col terzetto Lozano, Zielinski, Insigne alle spalle di Petagna (per Mertens spazio a gara in corso). Torna tra i convocati Victor Osimhen.