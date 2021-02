Keita a Il Secolo XIX: "Non possiamo pensare a salvarci, dobbiamo avere obiettivi più alti"

"Non possiamo pensare a salvarci, dobbiamo avere obiettivi più alti". Intervista esclusiva a Il Secolo XIX per Keita Baldé: l'attaccante della Sampdoria ha voluto alzare l'asticella delle ambizioni del club ligure. L'ex Inter e Lazio è in un momento di grazia: "Va tutto bene in campo e fuori, sarò di nuovo papà", ha detto.