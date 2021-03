Le probabili formazioni di Liverpool-Lipsia: Klopp con il dubbio Firmino. Nagelsmann ritrova Sabitzer

Calcio d'inizio alle ore 21. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Sul campo neutro della "Puskás Aréna" di Budapest si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League tra Liverpool e Lipsia. Così come all'andata, il match si gioca in terra ungherese in seguito ai provvedimenti restrittivi di alcuni governi che limitano i voli in entrata e in uscita per contenere il contagio da Covid-19. I Reds partono dal vantaggio di due gol maturato all'andata (reti di Salah e Mané) ed assaporano il passaggio ai quarti di finale, mentre il Lipsia dovrà cercare un'impresa per proseguire il cammino europeo. Vincere con almeno tre reti di scarto contro la squadra di Klopp non sarà per nulla semplice, ma il periodo nero degli inglesi in campionato lascia qualche flebile speranza ai "Tori" in ottica qualificazione. Calcio d'inizio alle ore 21, arbitra il fischietto francese Clément Turpin.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Per legittimare il passaggio del turno Jürgen Klopp dovrebbe affidarsi ancora al 4-3-3, pur dovendo fare i conti con alcuni problemi di formazione: sicure le assenze di Van Dijk, Gomez e Matip, in dubbio Henderson, Firmino e Ozan Kabak. Al fianco di Phillips potrebbe essere impiegato Fabinho che ormai è diventato un difensore centrale a tutti gli effetti, ci saranno invece Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni con Alisson in porta. A centrocampo sicuri del posto Wijnaldum e Thiago Alcantara, ballottaggio Milner-Jones per l'ultima maglia se non dovesse recuperare Henderson. In attacco Salah e Mané, per l'ultimo posto tutto ruoto attorno alle condizioni di Firmino, non al meglio; in pre-allarme Diogo Jota.

COME ARRIVA IL LIPSIA - I tedeschi sono a caccia dell'impresa e il tecnico Julian Nagelsmann sembra indirizzato a confermare il 3-4-2-1 visto nell'ultimo turno di Bundesliga: nel reparto arretrato tutto dipende da Orban, la cui presenza sarà valutata fino agli ultimi istanti antecedenti la gara. Nell'evenienza di un forfait del difensore ungherese, pronto Mukiele ad arretrare nella linea a tre di difesa, davanti a Gulácsi, con Upamecano e Klostermann. Il tecnico tedesco ritrova il capitano Sabitzer, che andrà ad affiancare Kampl sulla linea mediana. Sulle corsie laterali Adams e Haidara (favorito sul ristabilito Halstenberg). Poulsen sarà il terminale offensivo, alle sue spalle l'unico sicuro della maglia da titolare è Dani Olmo, con Nkunku e Sørloth in lotta serrata per l'ultimo posto a disposizione nello scacchiere dei "Tori". Indisponibili Laimer, Szoboszlai e Angeliño.