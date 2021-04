Le probabili formazioni di Villarreal-Dinamo Zagabria: undici tipo per Emery, Krznar con il dubbio Petković

Calcio d'inizio alle ore 21. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Il momento di scoprire quali saranno le quattro squadre ad accedere alle semifinali di Europa League è arrivato: tutto pronto per le gare di ritorno dei quarti di finale, tra cui figura il match dell' Estadio de la Cerámica tra Villarreal e Dinamo Zagabria. Grazie alla vittoria in terra croata, suggellata dal rigore trasformato da Gerard Moreno, il "Sottomarino Giallo" è molto vicino al prestigioso traguardo delle semifinali della competizione. I ragazzi di Damir Krznar puntano a ribaltare il risultato dell’andata memori dell'impresa compiuta agli ottavi di finale, eliminando il ben più quotato Tottenham al termine di una rimonta clamorosa allo stadio "Maksimir" dopo il 2-0 subito oltremanica. Arsenal o Slavia Praga l'avversario che attende una delle due formazioni al penultimo atto del torneo; calcio d'inizio alle ore 21, arbitra il fischietto olandese Danny Makkelie.

COME ARRIVA IL VILLAREAL - Che gli spagnoli tengano maggiormente ad avanzare in Coppa lo dimostra il massiccio turnover effettuato nell’ultima gara di Liga dal tecnico Unai Emery: quella contro la Dinamo Zagabria è la classica partita che vale una stagione, visto che al "Sottomarino Giallo" è rimasto solo questo obiettivo (oltre a riqualificarsi per la prossima Europa League) dopo essere scivolato al settimo posto in campionato. Il tecnico spagnolo dovrebbe avere tutti a disposizione eccetto i lungodegenti Iborra ed Estupinan: rispetto al match contro l'Osasuna, rientreranno nell’undici titolare Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue e Gerard Moreno. Possibile l'inserimento di Moi Gómez in mediana per un più coperto 4-4-2: in tal caso, Paco Alcácer è in vantaggio su Bacca e Chukwueze per fare coppia con il match winner della gara d'andata. Confermati Asenjo tra i pali, Foyth ed Albiol in difesa, e l'intoccabile Parejo in cabina di regia.

COME ARRIVA LA DINAMO ZAGABRIA - Fine settimana felice per i croati, tornati in testa alla classifica del campionato grazie al successo per 2-0 contro i rivali cittadini della Lokomotiv e pronti a ripetere la "remuntada" compiuta ai danni del Tottenham negli ottavi di finale.Il tecnico Damir Krznar rischia di dover fare nuovamente a meno di Petkovic, ancora alle prese con guai fisici: in caso di forfait dell'ex Bologna e Verona, pronto Gavranovic ad agire come unica punta supportato da Ivanušec, Majer e Mislav Orsic, elemento cardine su cui vengono riposte tutte le speranze di qualificazione dopo la tripletta inflitta agli "Spurs" di Mourinho nel turno precedente. In dubbio anche Ademi, ma il capitano dovrebbe stringere i denti e scendere in campo al fianco di Jakić nel duo di centrocampo; in preallarme Franjic. Dopo il riposo in campionato, tornano dal 1' Ristovski e Théophile-Catherine in difesa insieme a Lauritsen. Ballottaggio apertissimo tra Gvardiol e Leovac sull'out di sinistra, mentre è confermatissimo Livaković tra i pali.