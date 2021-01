Le probabili formazioni di Roma-Spezia: Fonseca cerca riscatto, Italiano per continuare a stupire

Dimenticare il derby e rialzare la testa, vincere per continuare a sorprendere: Roma e Spezia arrivano ad affrontare l'ottavo di finale di Coppa Italia che le vedrà una contro l'altra con stati d'animo opposti, ma con la stessa ambizione. Nella sfida in programma allo stadio Olimpico le due formazioni si giocano, infatti, l'accesso ai quarti di finale dove la vincente incontrerà il Napoli, capace di eliminare l'Empoli. Ad arbitrare il match, con fischio d'inizio alle 21.15, sarà Davide Ghersini di Genova.

COME ARRIVA LA ROMA - "Dopo la partita di venerdì siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt'altra prestazione. Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che quanto successo non dovrà accadere nuovamente". Paulo Fonseca, allenatore della Roma, indica la strada per rialzare la testa dopo la batosta contro la Lazio già dalla prossima contro uno Spezia che arriva all'Olimpico con la ferma intenzione di rendere complicata la vita ai giallorossi. Il tecnico portoghese lo sa e per questo punterà su una rotazione ragionata dei giocatori a disposizione con Pau Lopez a difendere i pali e una difesa composta da Mancini, Fazio e Kumbulla. Sugli esterni agiranno invece Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra con Diawara e Cristante nel mezzo. In avanti turno di riposo per Dzeko con Borja Mayoral a partire dall'inizio supportato da Carles Perez e Pedro.

COME ARRIVA LO SPEZIA - "Avranno voglia di riscattarsi dopo la sconfitta. Giocano un ottimo calcio offensivo, dovremo cercare di ribattere colpo su colpo". Vincenzo Italiano è consapevole dei rischi di affrontare una Roma ferita dal risultato del derby, perso per 3-0 contro la Lazio, e proprio per questo vuole mantenere alta la tensione. Il tecnico dello Spezia, nonostante le difficoltà del match, non rinuncerà però al turnover con Rafael tra i pali e una linea difensiva composta da Vignali, Chabot, Dell’Orco e Bastoni, che potrebbe essere preferito al grande ex Marchizza. In mediana dovrebbero esserci Deiola, Ricci e il neo acquisto Saponara mentre in avanti si rivedranno Agudelo, Galabinov e Verde con Nzola convocato e pronto ad entrare per uno spezzone di partita.