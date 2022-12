Lukaku furioso dopo l'eliminazione del Belgio: 'spacca' la panchina e scoppia in lacrime

È un Romelu Lukaku letteralmente infuriato quello che è uscito dal campo dopo il pareggio per 0-0 tra Belgio e Croazia costato l'eliminazione al Mondiale ai gironi per i Diavoli Rossi. L'attaccante dell'Inter, autore di almeno tre clamorosi errori sotto porta, dopo il triplice fischio ha spaccato il plexiglass di sostegno ad una panchina con un pugno, prima di scoppiare poi in lacrime tra le braccia di Thierry Henry, assistente di Martinez.