ufficiale Spagna, è rivoluzione tecnica. Molina lascia la direzione sportiva, c'è Luque

Cambiamenti sostanziali nell'organico della nazionale spagnola dopo l'eliminazione della Spagna agli ottavi di finale del Mondiale. Dopo il cambio in panchina, ecco anche quello della direzione sportiva: a partire da gennaio 2023, Jose Francisco Molina non lo sarà più e il suo posto sarà occupato da Albert Luque, ex attaccante.