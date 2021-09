Allarme Pellegrini. Il CorSport: "Lorenzo lascia il ritiro dell'Italia, Roma in ansia"

Niente Lituania per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista giallorosso ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale, dopo aver avvertito dei fastidi ai flessori della coscia sinistra, nella stessa zona in cui risiede la cicatrice della lesione muscolare che lo aveva costretto a saltare l'Europeo. In casa Roma è scattato l'allarme: nelle prossime ore - scrive il Corriere dello Sport - lo staff medico lo sottoporrà quasi certamente ad esami clinici. Lorenzo è convinto di poter recuperare per la sfida dell'Olimpico contro il Sassuolo, ma al momento ma considerato in forte dubbio: Mourinho prenderà una decisione definitiva soltanto nei prossimi giorni.