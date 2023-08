Allegri chiama Lukaku, il Corriere dello Sport: "Tra domani e martedì si chiude?"

Massimiliano Allegri chiama, Romelu Lukaku risponde. Il Corriere dello Sport rivela una telefonata avvenuta tra il tecnico della Juventus e l'attaccante del Chelsea, grande obiettivo del mercato bianconero. Non è la prima volta che tecnico e punta si sentono, lo avevano già fatto diverse volte durante la tournée juventina negli States, ma ora si cerca lo strappo finale.

Tra domani e martedì è prevista una call tra Londra e Torino per trovare la quadra per lo scambio tra Big Rom e Dusan Vlahovic. È atteso un rilancio economico del Chelsea, che potrebbe chiudere a 40 milioni + il cartellino del belga, che già in settimana potrebbe sbarcare in Italia.