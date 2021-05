Allegri torna in bianconero, l'apertura di Tuttosport: "Max II: la mia Juve"

"Max II: la mia Juve", titola stamani in apertura Tuttosport. Il riferimento è ovviamente ad Allegri, che torna in bianconero con un contratto di tre anni (con opzione per il quarto). Il diktat sarà mantenere una linea verde, con alcuni punti fissi come De Ligt, Fagioli, Morata e Dejan Kulusevski.

Inter - "InzaghInter!", si legge invece in taglio alto. Lotito beffato dopo l'accordo di mercoledì notte: Simone convinto da Marotta con un biennale da 4,5 milioni a stagione. Conte parla con il Paris Saint-Germain - aggiunge il quotidiano -, Lazio tra Mazzarri, Mihajlovic e Favre.

Torino - "Juric, ecco la firma!", titola di spalla il quotidiano. Tutto fatto per l'arrivo del tecnico in granata: si attende ormai soltanto l'annuncio. Anche Sirigu vuole parlare con il croato. Perinetti: "Ivan farà cose grandi".

Nazionale - Spazio anche agli azzurri poco più in basso: "Kean & c, in gioco l'Europeo", si legge. Stasera a Cagliari con San Marino test azzurro davanti a 500 tifosi. Martedì Mancini ufficializzerà la lista dei ventisei.

Milan e Venezia - "Giroud per la Champions", titola il quotidiano a proposito del mercato dei rossoneri. In taglio basso trova invece spazio l'impresa del Venezia ("VeneziA!"), che pareggia 1-1 nella finale di ritorno dei play-off contro il Cittadella e torna in Serie A dopo diciannove anni.