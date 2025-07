Tutti vogliono Lorenzo Lucca. Anche l'Atalanta si inserisce per il centravanti dell'Udinese

L'edizione odierna de Il Messaggero Veneto riporta come l’Atalanta sia pronta a inserirsi con decisione nella corsa a Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese e della Nazionale. Dopo il raffreddamento dell’interesse del Napoli, scoraggiato dai 40 milioni richiesti da Gino Pozzo (35 di parte fissa più bonus) e dalla volontà del club friulano di non accettare contropartite, i nerazzurri potrebbero diventare i nuovi favoriti per l’acquisto del 24enne attaccante.

A Bergamo si fa infatti concreta la possibilità di cedere Mateo Retegui, corteggiato dal Milan ma soprattutto dall’Al-Qadisiyya, che avrebbe offerto 38 milioni all’Atalanta e un triennale da 13 milioni annui al giocatore. Una proposta che il fondo americano guidato da Stephen Pagliuca, attuale proprietario di maggioranza del club, sarebbe pronto ad accettare, generando così una corposa plusvalenza e aprendo la strada all’investimento su Lucca.

Il profilo del bomber friulano piace molto a Tony D’Amico e rappresenterebbe un sostituto ideale, anche in ottica Nazionale. Lucca, infatti, potrebbe trovare maggiore continuità e visibilità rispetto a quanto gli offrirebbe Napoli, dove rischierebbe di restare all’ombra di Lukaku. In attesa di tornare al Bruseschi il 10 luglio, l’attaccante si gode le vacanze, ma sa che presto qualcosa si muoverà. Come anticipato dal dg Collavino: "Lucca è cercato da molti ed è un profilo di rilievo anche per la Nazionale. Nei prossimi giorni succederà qualcosa".