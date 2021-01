Alta tensione in casa Lazio. Corriere dello Sport: "Confronto fra Lotito e Tare"

Non è un momento facile nemmeno in casa Lazio ed il Corriere dello Sport titola: "Confronto tra Lotito e Tare". Ma è stata una giornata di tensione a Formello, poche ore dopo la delusione di Marassi. Questa volta non sono finiti nell'occhio del ciclone Inzaghi e i giocatori, anche se Lotito si aspetta molto di più, bensì il direttore sportivo Igli Tare. Il vertice di mercato si è chiuso con un acceso confronto quando il diesse ha scoperto che la sua sfera d'interesse era oggetto di discussione. Divergenza di opinioni e di obiettivi. Il dirigente albanese avrebbe contestato la cessione di Vavro al Genoa, concordata tra Preziosi e Lotito, prima che in Liguria sorgessero dubbi sul difensore slovacco. Se la Lazio ha raggiunto gli ottavi di Champions, Lotito non si può dire soddisfatto del cammino in campionato e vuole tutto tranne che arrendersi prima del tempo. Per risalire al quarto posto serve un'impresa e la concorrenza è durissima, ma il campionato non può finire così presto.