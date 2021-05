Altalena Ronaldo, La Gazzetta dello Sport: "Se vuole lasciare, Pogba o Icardi pedine di scambio

Cristiano Ronaldo da settimane manda segnali in apparenza contraddittori. Secondo La Gazzetta dello Sport però il portoghese si sta guardando intorno. Allegri ha già parlato con le società toccando più volte l'argomento CR7 e la strategia sembra essere chiara: se Cristiano decide di restare Allegri non alzerà le barricate. Intanto anche la Juve si guarda intorno e tornano di moda i nomi di Pogba e Icardi. Il primo spasima per andar via e potrebbe essere un'ottima pedina di scambio. Il secondo lo stesso e ad Allegri starebbe bene avere ai propri ordini quel Mauro Icardi che in passato è stato a lungo nel mirino bianconero.