Anche Mattarella a Wembley con gli azzurri. Il Messaggero: "L'uomo in più"

Non lo vedremo come bomber, non lo vedremo urlare perché non è nel suo stile, ma lo sentiremo, dentro e fuori dal campo per quello che è ovvero una presenza che rassicura e dà forza. Come riporta Il Messaggero nell'edizione odierna, domenica a Wembley sarà presente anche Sergio Mattarella, Capo dello Stato italiano. L'ambiente sarà ostile e quindi serve l'uomo in più nella terra nemica, in uno stadio che è per grandissima parte schierato contro di noi. A Londra è stato riaperto tutti per gli inglesi, ma costringendoli alla quarantena viene impedito a chi arriva dall'Italia di andare allo stadio ed avere un teatro per un'unica squadra. Insomma, Mattarella a Wembley serve decisamente.