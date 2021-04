Approvata la norma anti-Superlega. Il QS: "I separatisti fuori anche dalle amichevoli"

"I separatisti fuori anche dalle amichevoli", titola stamane il QS. Il colpo di badile della FIGC arriva tramite le NOIF e scava un fossato profondo tra le ipotetiche, future, velleità separatiste e la possibilità di giocare in Serie A. La modifica alla norma è stata votata all'unanimità dal consiglio federale andato in scena ieri e non c'è deroga alcuna, perché nel raggio d'azione della nuova disposizione sono comprese anche le amichevoli, giusto per togliere la tentazione a nuovi secessionisti.