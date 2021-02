Asamoah e Rugani. Gazzetta: "Di Francesco ha le forze giuste per salvare il Cagliari"

"Di Francesco ha le forze giuste per salvare il Cagliari con Asamoah e Rugani" scrive La Gazzetta dello Sport. I sardi hanno cambiato tanto grazie al mercato di gennaio e provano così a ripartire per risollevarsi in classifica. Il club ha cercato di ridisegnare la squadra approfittando delle opportunità offerte dal mercato di gennaio per dare nuovi stimoli e una forte scossa a un gruppo che non trova la vittoria in Serie A da inizio novembre: 2-0 alla Sampdoria. Dopo gli acquisti in prestito di Nainggolan, Duncan e Calabresi, più il ritorno di Deiola, la squadra sarda nelle ultime ore di trattative ha regalato a Di Francesco anche Rugani e Asamoah. Esperienza al potere con un solo obiettivo: trovare la salvezza il più velocemente possibile.