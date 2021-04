Atalanta, Gasperini insegue la Champions. Corriere dello Sport: "Serve una Dea perfetta"

vedi letture

Parte la volata finale per l'Atalanta, che insegue un posto nella prossima Champions. La Dea ha di fronte a sé l'ultimo rush, ma la sfida con l'Udinese sarà diversa dalle altre perché la squadra ha alle spalle due settimane di sosta per le nazionali. A dirlo nella conferenza di ieri è stato Gian Piero Gasperini, che ha poi aggiunto: "Per batterli dovremo giocare in modo quasi perfetto - riporta il Corriere dello Sport - perché è una compagine ottimamente allenata e di personalità. Come sempre dobbiamo vincere".