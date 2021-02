Atalanta-Lazio, la moviola del Corriere dello Sport: "Lazzari scivola, non è simulazione"

Moviola di Atalanta-Lazio che lascia pochi dubbi al Corriere dello Sport, che titola: "Lazzari scivola, non è simulazione". Qualche fallo non rilevato, un paio di cartellini rimasti nel taschino, ma non si può dire che abbia fallito il suo appuntamento con il big match l'arbitro Chiffi. Convincente nell'occasione di Lazzari, giusto annullare la rete di Immobile. Lazzari cade in area, più per uno scivolone che per un contatto con Freuler, e lui subito dice di non essere stato toccato: Chiffi prende la confessione senza ammonire per simulazione. Regolare la rete di Correa, mente Immobile è in fuorigioco e dunque è giusto annullare la rete del bomber biancoceleste.