Atalanta-Napoli vale la Champions. Corriere dello Sport: "Gasp-Gattuso, spareggio Europa"

Non c'è soltanto il derby in questa domenica di Serie A. Subito dopo toccherà ad Atalanta e Napoli scendere in campo, ore 18, in quello che invece potrebbe essere uno scontro molto importante in ottica quarto posto. "Gasp-Gattuso, è già spareggio per l'Europa", titola il Corriere dello Sport ricordando come a Bergamo arrivi comunque un Napoli in crisi.