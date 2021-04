Atalanta, sorpasso sulla Juve. Tuttosport: "Il colpo inseguito per vent'anni"

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Juventus specificando come sia bastato un episodio a tre minuti dalla fine per mandarla a fondo. I bianconeri sono anche un po' sfortunati e l'1-0 di Malinovskyi è l'apoteosi dell'Atalanta che vale tante cose a livello personale e collettivo, ma soprattutto assoluto visto il sorpasso al terzo posto. La concorrenza per il quarto posto adesso è agguerrita come non mai: dal Napoli alla Lazio tutti vogliono arrivare quarti.