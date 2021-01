Atalanta ultima spiaggia per Liverani? Corriere dello Sport: "Conti in panca"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce "drammatica" la vigilia di Atalanta-Parma per Fabio Liverani. Secondo molti la partita di oggi sarà l'ultima spiaggia per il tecnico, contro un avversario per nulla agevole: "Nei miei 44 anni ho fatto solo calcio - ha detto ieri in conferenza - conosco tutte le dinamiche e le situazioni. Vengo al campo la mattina alle 8 e vado via nel tardo pomeriggio, cerco di lavorare e dedichiamo con il mio staff tutto il nostro tempo al lavoro mettendoci tutto quello che abbiamo". Liverani ha poi concluso: "So che vivo di risultati, tempistiche, situazioni, ma ho la massima serenità proprio perché lo so e vado avanti".