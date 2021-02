Atalanta, vietato sbagliare. Il Corriere di Bergamo: "Raggiungere la finale l'ennesimo traguardo"

Il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Atalanta con il titolo seguente: "Raggiungere la finale l'ennesimo traguardo". Entrambe le semifinaliste si ritrovano a camminare sul baratro dopo lo 0-0 di una settimana fa ed errori difensivi come quelli fatti dalla Dea contro il Torino non saranno permessi. L'ennesimo traguardo da sogno centrato dalla squadra di Gasperini sarebbe la finale di Coppa Italia a cui arriverebbe non più da meteora non abituata a gestire le pressioni, ma una Champions League e mezza vissuta da protagonista. Alzare un trofeo sarebbe meglio di un quarto di finale o di un terzo posto in Serie A ed eleverebbe all'ennesima potenza un'epopea gasperiniana che ha già raggiunto livelli inimmaginabili.