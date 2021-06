Azzurri sotto le stelle. Gazzetta dello Sport: "Da Milano a Roma, la passione scende in piazza"

L'Italia unisce. Lo ha sempre fatto in realtà ma adesso un pò di più. Nonostante infatti la paura della pandemia sia ancora forte in molti, in tantissimi si riuniranno questa sera per seguire gli azzurri, con quella passione che solo Europei o Mondiali sanno suscitare. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, molte città si stanno attrezzando con diversi maxischermi e serate a tema azzurro: da Milano con la serata 'Notti magiche' di Triennale e gli eventi all'Idroscalo, Porta Genova e Lambrate, a Piazza del Popolo e Via dei Fori Imperiali a Roma. Da Coverciano e il Light di Campo di Marte di Firenze a Piazza San Giacomo di Udine, fino a Trieste, Cagliari e tutta l'Italia che finalmente può tornare a stringersi, esultare e cantare sotto le stelle.