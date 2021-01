Ballardini recupera il suo bomber. Il Secolo XIX: "Destro lancia la sfida della doppia cifra"

Secondo quanto scrive Il Secolo XIX Mattia desto rilancia con forza la sua candidatura per una maglia da titolare contro il Cagliari. Ieri mattina è tornato in gruppo dopo aver smaltito l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare la sfida con l'Atalanta. I segnali sono positivi e Destro scalpita per tornare in campo. Oggi sosterrà il provino decisivo nella rifinitura e salvo imprevisti verrà convocato per la gara di domani. Con buone chance di partire titolare. Sta vivendo un momento magico: 5 gol nelle ultime 6 partite. L'arrivo di Ballardini è coinciso con la rinascita del centravanti e adesso l'obiettivo è di finire il campionato in doppia cifra.