Caicedo l'uomo in più della Lazio. Il Messaggero: "Per Inzaghi è incedibile"

"Per Inzaghi è incedibile". Questo il titolo che Il Messaggero dedica a Felipe Caicedo nell'edizione odierna. Più sembra lontano, più resta saldamente al suo posto. Più viene messo in dubbio, più segna. Con il gol realizzato al Tardini, l'ecuadoregno è arrivato a 6 dopo 17 giornate. Non ci era mai riuscito da quando veste biancoceleste. Un gol ogni 109', praticamente uno a partita: niente male per un dodicesimo. Lotito è pronto a valutare proposte attorno agli 8/10 milioni di euro, ma per Tare ed Inzaghi è incedibile. Lui, nonostante in estate avesse deciso di andare via, vuole restare. Dovesse partire i soldi sarebbero investiti per un difensore.