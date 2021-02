Caos Novara: denunciato per ricettazione l'ex presidente Cianci. Le aperture dei quotidiani

Di ieri la notizia che ha sconvolto il Novara: l'ormai ex presidente Marcello Cianci, dimessosi in serata, è stato denunciato con l'accusa di ricettazione dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria dopo essere stato trovato in auto con di 200mila euro in contanti, soldi di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

In merito a ciò, La Gazzetta dello Sport ha così esordito, "Aveva 200 mila euro in macchina: presidente del Novara denunciato", proseguendo poi: "Trovato in possesso di 200 mila euro in contanti nel corso di un controllo effettuato dalla guardia di finanza di Locri, in Calabria, è stato denunciato per ricettazione Marcello Cianci, imprenditore da poco più di un anno presidente del Novara Calcio. L’intervento dei finanzieri è avvenuto nell’ambito del servizio finalizzato alla repressione di traffici illeciti e reati finanziari e Cianci, fermato quando a bordo di un suv, non è stato in grado di fornire spiegazione riguardo la provenienza di una somma così considerevole di denaro, occultata peraltro, stando alle ricostruzioni, in un sacchetto per generi alimentari.

Ha fatto eco, sulla stampa nazionale, Tuttosport: "Novara, altri guai. Denunciato Cianci: l'accusa è ricettazione". Nel dettaglio: "Non c’è pace per il Novara, partito sbandierando ambizioni di Serie B, precipitato nella bagarre sul fondo della classifica, a un punto dai playout, dopo una sola vittoria (sul campo della Lucchese ultima in classifica) nelle ultime 16 partite. Ma al clima di pessimismo e scoramento che serpeggia da tempo tra la tifoseria, è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, una notizia che può condizionare il futuro del club, lasciando attoniti e sgomenti, non solo i tifosi azzurri, ma anche la classe politica, in primis il sindaco Alessandro Canelli, da sempre vicino alle sorti del Novara. Il tam tam è circolato rapidamente lasciando un alone di incertezza anche sul futuro del sodalizio, dopo che nella mattinata di ieri, durante un controllo eseguito da parte della Guardia Finanza di Locri, Marcello Cianci è stato trovato in possesso di 200.000 euro. Il presidente del Novara era alla guida del proprio Suv con a fianco un’altra persona, quando il Gruppo di Locri gli ha intimato di fermarsi per un regolare controllo. Le Fiamme Gialle hanno percepito il nervosismo evidenziato da Cianci ed hanno quindi preso la decisione di perquisire la vettura, all’interno, in una busta di generi alimentari è stata trovata l’ingente somma di denaro. Le autorità hanno subito interrogato Cianci che non è riuscito a dare una giustificazione sulla legittima provenienza ed è quindi scattata la denuncia per ricettazione".

Sulla stampa locale, ecco l'edizione cartacea de La Stampa - ed. Novara e Verbania, che ieri aveva lanciato la notizia: "Duecentomila euro nascosti tra la spesa. Cianci denunciato per ricettazione". Sulla questione: "Aveva nascosto in auto oltre 200 mila euro. Sorpreso in un controllo della guardia di finanza, Marcello Cianci non ha saputo giustificare la provenienza di quei soldi. È stato denunciato per ricettazione e ieri in serata si è dimesso da presidente e ad del Novara calcio. Le sue cariche saranno rilevate dal proprietario della società Maurizio Rullo in un imminente cda. Il club finisce travolto dall’ennesimo guaio, il più inquietante da quando nel dicembre 2019 gli attuali azionisti di maggioranza hanno rilevato l’80% dalla famiglia De Salvo".