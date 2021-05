Capello a Il Messaggero: "Mourinho allenatore vincente, adatto ad una città come Roma"

vedi letture

"Mourinho allenatore vincente, adatto ad una città come Roma", cosi parla Fabio Capello a Il Messaggero. "Incredibile. Sono abbastanza sorpreso, ma molto contento. E' un allenatore vincente, adatto ad una città come Roma", apre così l'intervista Fabio Capello, che poi prosegue: "Mourinho ha lavorato in grandi piazze, ma quella romana è diversa da tutte. Dovrà imparare a conoscerla quanto prima, ma sono certo che lo farà. E' un uomo intelligente che sa muoversi bene. Ma non deve pensare di lavorare a Roma come a Milano o altrove. E' un allenatore di grande prestigio, d'esperienza, ed un ottimo motivatore. Ha personalità da vendere e conosce il calcio italiano. Parte avvantaggiato".