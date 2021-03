Capello al Corriere dello Sport: "L'Inter ha già vinto tutto. Decisiva sconfitta Milan a La Spezia"

"Dico Inter ha già vinto tutto". E' così che si esprime Fabio Capello ai microfoni del Corriere dello Sport in un'intervista esclusiva riportata - in parte - anche in prima pagina. L'ex allenatore di Juventus e Real Madrid, tra le altre, analizza la corsa-scudetto: "Antonio (Conte, ndr) bravo a cambiare in corsa. Decisiva la sconfitta del Milan a La Spezia. I club italiani poveri di qualità e semplicità. Non rinneghiamo la storia, anche Guardiola si è messo a difendere".