Carolina Morace al QS: "Forza Immobile, può essere ancora il tuo europeo"

vedi letture

Sulle colonne del QS troviamo una lunga intervista a Carolina Morace, pioniera del calcio rosa. "Mancini è un ottimo allenatore, non sono sorpresa. Anche perché noi in Italia abbiamo dei cicli piuttosto continui nello sfornare talenti: e questa è un’ottima generazione. Se esce Chiesa ed entra uno come Berardi, significa che siamo una grande squadra"

Da attaccante a attaccante, Carolina Morace lancia un bel messaggio a Ciro Immobile, forse l'unico azzurro a ricevere critiche in questo Europeo.

"Meriterebbe davvero di segnare dopo le critiche ricevute. Lui è un generoso, uno che dà tutto, aiuta i compagni. In questo momento è l’attaccante migliore che abbiamo in Italia, quindi è giusto che giochi lui. Spero abbia un pochino di fortuna in più".

L’azzurro che può decidere la gara?

"La risposta più facile sarebbe Chiesa, ma io dico Immobile"