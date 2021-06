Casertana out: la Serie C vede la prima esclusa? Le aperture dei quotidiani sportivi

Il regolamento parla chiaro: entro il 28 giugno andavano consegnate le domande di iscrizione al prossimo torneo di Serie C, domande da presentare complete, le integrazioni non sarebbero state ammesse.

La Casertana, però, nonostante patron Giuseppe D'Agostino abbia fatto il possibile, non è riuscita a presentare la richiesta con corredata fideiussione, e sarà quindi esclusa all'esame COVISOC.

Ed è su questo che si concentra la stampa, con La Gazzetta dello Sport che esordisce così: "La Casertana sarà esclusa? Il torneo riparte il 29 agosto". Sulla vicenda: "Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha tirato le somme: 50 domande di iscrizione alla prossima Serie C sono state presentate complete, mentre a quella della Casertana manca la necessaria fideiussione da 350mila euro. Per il club del presidente D’Agostino si prefigura l’esclusione da parte della Covisoc nei verdetti dell’8 luglio. L’iscrizione della Paganese manca dell’ok dell’Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito. Il ricorso alla Commissione tributaria servirà a tenere vive le speranze nell’iter della giustizia sportiva".

Fa eco il Corriere dello Sport: "Manca la fideiussione. Casertana fuori dalla C". "Un’altra maledetta estate per Caserta. Lo scorso anno la ComTec escluse la gloriosa Juve dalla Serie A2 di basket, dando parere negativo all’iscrizione della società. Questa volta tocca ai tifosi del calcio disperarsi: la Casertana non è iscritta al campionato di Serie C per la stagione 2021/2022 e a nulla servirà il ricorso che il club potrebbe presentare per dimostrare che la liquidità era stata messa a disposizione, 350mila euro in assegni circolari depositati presso un istituto bancario salernitano che non è riuscito a produrre la necessaria fideiussione: questione di tempistiche per espletare le verifiche", la chiosa.

"Casertana fuori dai professionisti", così infine Tuttosport, che aggiunge: "Casertana “fuori” dal calcio professionistico. Scaduto a mezzanotte il termine per le iscrizioni (per le 9 neopromosse dalla D c'è tempo fino a lunedì 5 luglio): ieri il Consiglio Direttivo della Lega Pro nella verifica delle domande di ammissione al Campionato 2021/22 ha deliberato di certificare che sono 50 le domande complete presentate. Nulla da fare per la Casertana priva della fideiussione".

Direttamente sulla prima pagina de Il Mattino - ed. Caserta la situazione: "Casertana, addio alla Serie C: la squadra ripartirà da zero".

All'interno, ecco il resoconto più dettagliato: "Choc Casertana. Si riparte dalla «D»". Con il quotidiano che spiega: "Caso iscrizione Casertana. Il club sceglie la linea del silenzio. [...] Nemmeno ieri, dunque, è stata emessa la fideiussione che D'Agostino avrebbe dovuto presentare entro lunedì. Serve per dare un senso a un ricorso il cui accoglimento sarebbe in ogni caso clamoroso. Un dato è pressoché certo. La Casertana non parteciperà al prossimo torneo di serie C: quando la notizia sarà ratificata dall'ufficiale estromissione da parte della Lega, la palla potrebbe finire nelle mani del sindaco Marino il quale dovrà affidare la squadra della città al soggetto che riterrà più affidabile. Servirà un versamento a fondo perduto da 300mila euro e una squadra in grado di stravincere immediatamente: meno non è richiedibile".