Casertana, la Serie C si allontana. D'Agostino: "Non siamo riusciti a ottenere la fidejussione"

vedi letture

"Non siamo riusciti a ottenere la fidejussione": con questa frase, rilasciata a Il Mattino - ed. Caserta, il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino ha gelato tutto il popolo rossoblù.

Perché non ci sarà possibilità di integrare la domanda di iscrizione presentata ieri, e se la stessa risulterà incompleta ci sarà l'esclusione dal campionato 2021-22: la società ha già fatto sapere di presentare ricorso asserendo di aver fatto tutto quanto il possibile per ottenere la garanzia bancaria (a riprova dell'assunto assegni circolari della cifra di 350mila euro intestati all'istituto bancario del Salernitano che avrebbe dovuto emettere la fidejussione) ma le speranze di sfangarla sono vicine allo zero.

"Mi sono fidato troppo di chi aveva fatto la fidejussione nelle scorse stagioni. Solo pochi giorni fa ha spiegato D'Agostino mi ha fatto sapere di non poterla emettere. Non c'era tempo, ho fatto il possibile", così ha concluso il numero uno dei falchetti.