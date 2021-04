Caso Superlega. La Gazzetta: "Agnelli si sente ancora presidente ma il suo ruolo è in bilico"

La Gazzetta dello Sport sottolinea come non resti semplice ad Andrea Agnelli tornare a occupare un posto in un sistema che lui stesso ha provato a far saltare e giudicato superato, rompendo le relazioni con la Fifa, l'Uefa e la Serie A. Maggio in particolare è al centro dei rumor: avrà un ruolo principale John Elkann nella decisione, che non sarà semplice. Le possibili alternative non mancano: Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli, vice-presidente Exor; Evelina Christillin, appena rieletta nel Consiglio Fifa; o uno di estrazione calcistica, magari Marcello Lippi. La certezza è una sola: Andrea Agnelli si sente ancora presidente.