Chiesa e McKennie hanno svoltato, Kulusevski ancora no. Tuttosport: "Pirlo da convincere"

Chiesa e McKennie hanno svoltato, Kulusevski ancora no. "Pirlo da convincere" scrive Tuttosport oggi in edicola. All'appello dei giovani bianconeri che hanno svoltato ne mancano ancora due: Arthur e Kulusevski. Entrambi reduci da alti e bassi, da momenti di esaltazione e successivo ridimensionamento, fianco quasi a scomparire dai radar a causa di cali fisici, sussulti d'orgoglio della concorrenza, infortuni. Dopo Juve-Sampdoria, in cui ebbe modo di far vedere le sue qualità, a Kulusevski è mancata continuità e intensità, quelle caratteristiche che inducono un allenatore a puntare su un giocatore. Contro il Sassuolo e poi con il Genoa in Coppa Italia potrebbero arrivare occasioni propizie, sulla scia dell'assist offerto a McKennie a San Siro. Anche se non sarà semplice scalzare i pretendenti, Chiesa ora è al centro del villaggio. E che ancora fradicio di sudore dopo il cambio in Milan-Juve sbandierava ai quattro venti: "Sto bene eh, già domani sarò pronto ad allenarmi".