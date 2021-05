Con Allegri torna l'ItalJuve. La Stampa: "Locatelli e Donnarumma le priorità"

"Locatelli e Donnarumma le priorità", titola La Stampa sulla Juventus di Massimiliano Allegri. Un pezzo dopo l'altro la nuova Juventus sta nascendo. Non solo in società, dove Maurizio Arrivabene sarà presto nominato Amministratore Delegato, ma anche sul campo. Diverse le posizioni in bilico, in primis quella di CR7. Le prime sensazioni vedono un ritorno dell'ItalJuve, da sempre un principio vincente dei bianconeri. E così ecco che nel mirino entrano Manuel Locatelli e Gigio Donnarumma. Il regista del Sassuolo è l'uomo giusto per ricostruire il centrocampo bianconero, mentre il portiere si svincola dal Milan dopo l'incredibile telenovela: la Juventus da tempo ha un patto con Raiola, ma prima deve sistemare Szczesny.